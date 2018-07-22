Росстат допустил увеличение численности граждан РФ к 2036 году до 157 миллионов

15:20 | 24.07.2018

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предположила, что через 18 лет население России вырастет до 157 млн человек. Такой вывод следует из данных, опубликованных на сайте службы. Сценарий обновили с учетом госпрограммы, предусматривающей увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.



При этом, как отмечает rg.ru, согласно пессимистичному варианту, численность населения за 18 лет, наоборот, сократится до 136 миллионов человек. Средний вариант прогноза предполагает сокращение населения до 145 миллионов человек.