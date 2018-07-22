Алтайский край возглавил рейтинг российских регионов по ожирению

15:10 | 24.07.2018

Минздрав составил список регионов, где жители более других страдают от ожирения. Возглавил рейтинг Алтайский край, где проблема лишнего веса есть у 5,5 % населения, пишет РБК. Однако эксперты утверждают, что реальная цифра намного выше. Вторую строчку заняла Магаданская область с 3,4 %. Третья позиция у Курганской области (2,8 %). На четвертом месте расположилась Тюменская область (2,5 %).



В Москве от ожирения страдают 0,5 % жителей — 66,3 тысячи. В Приморье показатель еще меньше — всего 0,4 %.



В целом по итогам 2017 года ожирение диагностировано у 2 млн жителей России, или 1,3 % населения, отмечает regnum.ru.