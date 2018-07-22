В каирском зоопарке домашних ослов перекрасили в зебр

15:00 | 24.07.2018

В Каире владельцы одного из зоопарков приняли решение перекрасить домашних ослов в зебр для привлечения посетителей. Информация об этом появилась в эфире телеканала Extra News.



Подвела владельцев зоопарка погода — из-за стоящей в Египте жары краска потекла. Это заметил один из приехавших на экскурсию школьников. Десятиклассник поделился фото «зебр» в соцсетях.



Владелец зоопарка утверждает, что никакой подмены нет и что это действительно зебры. Однако их фотографии уже попали в социальные сети, где ветеринары и другие специалисты смогли определить в «зебрах» домашних ослов, отмечает life.ru.