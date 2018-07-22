В Париже покончила с собой одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко

14:49 | 24.07.2018

Одна из трех основательниц Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже, сообщила РИА Новости другая представительница движения Инна Шевченко.



Также факт самоубийства подтверждают и другие люди, знакомые с Шачко, в частности - лидер Femen Анна Гуцол. По некоторым данным, Шачко два раза пыталась покончить с собой за последние пару лет, отмечает rg.ru.



В пресс-службе префектуры полиции Франции отказались РБК комментировать эту информацию, сославшись на неразглашение персональных данных.