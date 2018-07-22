В интернете начался сбор подписей за наказание девушки, зарубившей котенка топором

12:14 | 24.07.2018

В интернете начался сбор подписей за наказание девушки, зарубившей топором котенка в Алтайском крае. Петиция на сайте change.org собрала более пяти тысячи подписей.



Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой. Девушка, изрубившая топором живого котенка, оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха, передает РИА «Новости».



После случившегося мать подозреваемой объяснила поведение своей дочери тем, что «котенок был больной», а девочка облегчила его мучения, она «хочет стать ветеринаром». Позднее отец сестер извинился перед всеми на своей в страничке в соцсети, заявив, что поступок дочерей его шокировал, сообщает rg.ru.