Результаты медицинского обследования Роналду удивили врачей «Ювентуса»

11:56 | 24.07.2018

Результаты медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду удивили врачей «Ювентуса», сообщает журналист Маттео Бонетти. Состояние португальца, который ранее выступал за «Реал», можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.



Результаты обследования показали, что в организме Роналду всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов. Мышечная масса его тела составляет 50 процентов при обычном показателе в 46 процентов.



Как напоминает lenta.ru, Роналду 10 июля перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Дебют футболиста за «Ювентус» состоится 12 августа, когда основа клуба сыграет с молодежным составом.