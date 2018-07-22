В Забайкальском крае шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

11:50 | 24.07.2018

Более 30 шахтёров рудника Дарасунский в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкальского края объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры края.



Как отмечает «Эхо Москвы», сотрудники СК выехали в посёлок Вершино-Дарасунский. Как сообщается, будут опрошены руководители предприятия и изучены бухгалтерские документы.