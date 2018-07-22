По данным МВФ, к концу года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов

11:46 | 24.07.2018

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что уровень инфляции в Венесуэле может достигнуть 1 млн процентов по итогам 2018 года. Об этом сообщает Nacional со ссылкой на главного экономиста МВФ по Латинской Америке Алехандро Вернера.



«Мы прогнозируем взрыв инфляции до одного миллиона процентов к концу 2018 года, что делает ситуацию в Венесуэле похожей на Германию в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов», — заявил Вернера.



По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели спада исчисляются двузначными цифрами.



Вернера также посчитал, что в стране может произойти коллапс экономической деятельности, гиперинфляция и ухудшение снабжения населения. Он отметил, что такая ситуация приведет к дальнейшему увеличению потока мигрантов в соседние государства, передает gazeta.ru.