КНДР начала демонтаж объектов на главном ракетном полигоне Сохэ

11:40 | 24.07.2018

КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», сообщает американо-южнокорейский портал 38 North.



Демонтажу подверглись два ключевых объекта северокорейского полигона Сохэ, говорится в докладе исследователей. На спутниковых снимках, сделанных в минувшую пятницу, видно, что Пхеньян начал разбирать здание для сборки ракет-носителей, а также площадку для испытания ракетных двигателей.



Как напоминает РИА «Новости», на встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.