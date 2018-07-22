Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 50

11:20 | 24.07.2018

В Греции число погибших в результате сильных лесных пожаров возросло до 50 человек. Как сообщает ERT, 156 человек пострадали, 11 находятся в критическом состоянии. В Аттике объявлен режим чрезвычайной ситуации. Среди погибших много детей.



Все погибшие были обнаружены в районе между городками Рафина и Неа Макри, в частности, в посёлках Мати и Коккино Лиманаки, на востоке Аттики. Люди там были заблокированы огнём в домах и автомобилях или пытались спастись в море, но утонули, пишет агентство новостей АМНА.



Как передаёт греческий телеканал ЭРТ, к утру большинство пожаров удалось взять под контроль, поскольку стих сильный ветер. Задействованы пожарные самолёты и вертолёты. Кроме того, власти Греции уже запросили помощь у других стран. В последние дни температура воздуха в стране достигает 40 градусов.