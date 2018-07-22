Актер Анатолий Пашинин заявил о «чудовищном удовольствии» от войны в Донбассе

11:11 | 24.07.2018

Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, участвующий в конфликте в Донбассе на стороне Киева, заявил, что получает удовольствие от боевых действий. «Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — заявил Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.



Как отмечает НТВ, в августе прошлого года стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор».