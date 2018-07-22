Глава хуситов попросил Путина остановить гражданскую войну в Йемене

11:06 | 24.07.2018

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны, сообщает йеменское информационное агентство SABA. «В письме были затронуты несколько аспектов, представляющих интерес для обеих стран, особенно агрессия против Йемена и военная эскалация коалиционными странами Саудовской Аравии на западном побережье Йемена», — говорится в сообщении.



Как передаёт агентство, аналогичное письмо направлено и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, лидер хуситов обратился и к главе Китая. Он призвал Пекин помочь снять блокаду со стороны арабской коалиции.