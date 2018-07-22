В Минобороны предложили отбирать у граждан РФ легковые автомобили в случае войны

11:00 | 24.07.2018

Министерство обороны предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны. Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.



«В список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения», — пишет издание.