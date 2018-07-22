Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Америка и Россия никогда не будут друзьями

10:53 | 24.07.2018

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом» для Соединённых Штатов. Об этом она сказала в интервью CBN. «Это факт, — сказала Хейли. — Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем».



Хейли также назвала переговоры главы Белого дома Трампа с Путиным, как и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, «вещами, которые должны были произойти».