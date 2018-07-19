Капитан затонувшего в США судна лишил пассажиров последнего шанса на спасение

12:53 | 21.07.2018

Фото: Twitter/Rob Edwards

Как сообшили сегодня американские СМИ, Тиа Коулмэн, одна из чудом спасшихся пассажирок с затонувшего на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури судна, рассказала, что перед отплытием капитан посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, сказав, что они (жилеты) пассажирам не понадобятся.



Тиа Коулмэн, потеряла в трагедии сразу девять своих родственников. Никто из членов ее семьи, прислушавшись к совету капитана, жилеты надевать не стал, а когда поднялась буря, и наступил критический момент, никто уже не успел надеть жилеты. В результате Тиа потеряла девять человек из одиннадцати находившихся на судне родственников, спастись удалось только ей и её племяннику.



Напомним, трагедия произошла 19 июля, лодка-амфибия затонула во время шторма на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, жертвами крушения стали 17 пассажиров, всего на борту находился 31 человек.



Когда на озере поднялся ветер с порывами до 130 километров в час, а волны достигали полутора метров в высоту, в воде находились две амфибии компании Ride the Ducks Branson, компания проводит на них 70-минутные экскурсии. Одна из находившихся в воде лодок сумела добраться до берега, а вот вторую залило водой, и она утонула. Капитан лодки, которая добралась до берега, пытался оказать помощь терпящим бедствие людям, но огромные волны не дали подойти к тонущему судну, спаслись только те, кого успели подобрать с воды.