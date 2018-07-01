ФСБ предлагает считать бурых и гималайских медведей стратегически важным ресурсом

17:17 | 20.07.2018

Федеральная служба безопасности подготовила поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, в соответствии с которыми в список предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей, а также кабарги, передает MK.ru. Особые меры правовой защиты медведей необходимы из-за их востребованности на нелегальных зарубежных рынках, говорится в пояснительной записке к проекту. Если документ будет принят, за контрабанду медведей и кабарги будет действовать наказание как за контрабанду оружия или культурных ценностей.