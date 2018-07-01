Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

17:09 | 20.07.2018

Путин пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Нетаньяху. В ходе этой беседы стороны вновь обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание сирийскому кризису, передает Kp.ru.



Как напоминает iz.ru, Путин и Нетаньяху встречались 11 июля. Тогда премьер-министр Израиля заявил, что российско-израильское сотрудничество повысит безопасность на Ближнем Востоке.