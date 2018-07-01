МИД РФ выразил решительный протест послу Греции в России

17:02 | 20.07.2018

Посол Греции в России Андреас Фриганас вызван в МИД, ему выражен протест в связи с заявлениями Афин о высылке российских дипломатов.



Андреас Фриганас был вызван в МИД на прошлой неделе, где ему выразили «неудовольствие действиями властей Греции». При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия пока не будет высылать греческих дипломатов в ответ на действия Афин.



Как напоминает tvc.ru, 19 июля Греция потребовала от России уважительного отношения после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Афины выслали российских дипломатов под влиянием третьих лиц.