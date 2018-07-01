Дональд Трамп готов обложить пошлинами китайские товары на 500 млрд долларов

16:56 | 20.07.2018

Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на товары из КНР на сумму импорта в 500 миллиардов долларов в год, если в этом возникнет необходимость.



«Я готов дойти до пятисот», — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами, передает РБК.



Если США введут новые пошлины, у Китая уже не будет возможности ответить на них зеркальными мерами. Поэтому Пекин рассматривает другие меры, писала WSJ со ссылкой на знакомых с его планами чиновников.