Россия и мир
16:56 | 20.07.2018
Дональд Трамп готов обложить пошлинами китайские товары на 500 млрд долларов
«Я готов дойти до пятисот», — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами, передает РБК.
Если США введут новые пошлины, у Китая уже не будет возможности ответить на них зеркальными мерами. Поэтому Пекин рассматривает другие меры, писала WSJ со ссылкой на знакомых с его планами чиновников.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:28 | 20.07.2018
В Екатеринбург завезли полторы тысячи тонн арбузов и дынь
20:00 | 20.07.2018
В Екатеринбурге на реке Чусовой пройдет массовое крещение
19:15 | 20.07.2018
В Екатеринбурге на Вторчермете до октября ограничат движение транспорта
17:49 | 20.07.2018
Мандат самого богатого депутата Первоуральска под угрозой — прокуратура подала иск
17:45 | 20.07.2018
В День дружбы пермяков приглашает набережная Камы
17:41 | 20.07.2018
В Академическом появится улица Чингиза Айтматова
17:38 | 20.07.2018
В Прикамье расследуются обстоятельства смерти несовершеннолетней
17:06 | 20.07.2018
50 дней осталось до Пермского международного марафона
17:04 | 20.07.2018
Юлия Михалкова хочет стать депутатом екатеринбургской думы
16:51 | 20.07.2018
В Правительство РФ внесен законопроект о сводных расчетах
16:47 | 20.07.2018
В Прикамье принята региональная автомобильная дорога
16:35 | 20.07.2018
В Екатеринбурге появился барельеф, посвященный истории железной дороги
15:52 | 20.07.2018
Суд арестовал главного «безопасника» свердловских приставов
15:52 | 20.07.2018
Завтра сад им. Миндовского ждет пермяков на «День здоровья»
15:47 | 20.07.2018
100 прикамских подростков примут участие в профильной смене «Путь героя»
15:44 | 20.07.2018
Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля
15:17 | 20.07.2018
В Екатеринбурге служба такси компенсирует пенсионерке стоимость билетов на спектакль
14:54 | 20.07.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге ограничат теле- и радиовещание
14:53 | 20.07.2018
На ремонт улицы Ленина в Кургане потратят более 15 миллионов рублей
14:43 | 20.07.2018
В Перми готовится расширение зоны платной парковки
14:38 | 20.07.2018
Эвакуировали через окно и выносили на носилках. Под Курганом пожарные спасли из горящей пятиэтажки 9 человек
14:28 | 20.07.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Калининграде
14:11 | 20.07.2018
В Зауралье около 100 заключенных выйдут на свободу после пересмотра сроков по новому законодательству
13:44 | 20.07.2018
Пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге предназначались для болельщиков из Египта
13:18 | 20.07.2018
Смартфоны свердловчан больше всех качают интернет за границей
13:02 | 20.07.2018
«Горьковка» представит три грани Перми
12:51 | 20.07.2018
Дорожный обход Чусового готов почти на 70 %
12:50 | 20.07.2018
В Челябинске пройдет фестиваль уличного кино
12:41 | 20.07.2018
Прокуратура внесла представление и. о. главы Североуральского ГО из-за ситуации с водой
12:30 | 20.07.2018
Благоустройство сквера у скульптуры «Молодые родители» в Кургане планируют закончить ко Дню города
12:25 | 20.07.2018
Выходные в Перми будут нежаркими
12:19 | 20.07.2018
В зауральской сельской школе из кранов текла вода с кишечной палочкой
12:10 | 20.07.2018
Пермякам старшего поколения помогли разобраться в вопросах ЖКХ
11:45 | 20.07.2018
В Екатеринбурге кассира торговой сети осудили за сбыт поддельных денег
11:41 | 20.07.2018
Житель Кургана стал миллионером, выиграв в лотерею
11:25 | 20.07.2018
В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого
10:57 | 20.07.2018
В Североуральске завершают промывку водопроводной сети
10:52 | 20.07.2018
Выходные в Свердловской области будут тёплыми и почти без осадков. Погода на три дня
10:45 | 20.07.2018
Транспортное управление Кургана предупреждает пассажиров о корректировке маршрутов
10:43 | 20.07.2018
Легендарному датскому вратарю Петеру Шмейхелю понравился Екатеринбург
10:11 | 20.07.2018
За весеннюю сессию в ЗакСО поступило 889 обращений от граждан
09:45 | 20.07.2018
В Первоуральске вынесен приговор группе наркоторговцев
09:21 | 20.07.2018
Евгений Куйвашев вошел в состав президентского Совета по развитию физической культуры и спорта
09:08 | 20.07.2018
В саду Вайнера сегодня пройдет фестиваль национальных культур