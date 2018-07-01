Ярославскую колонию ИК-1 проверят после публикации видео с пытками заключенного

16:51 | 20.07.2018

«Новая газета» показала видеозапись, на которой видно, как люди в камуфляже избивают человека, предположительно заключенного ИК-1 Ярославской области. Региональное управление ФСИН заявило о начале служебной проверки, передает РБК.



Видео длится 10 минут. На кадрах, опубликованных «Новой газетой», более десяти человек в форме избивают лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Все произошло, по данным журналистов, еще в июне прошлого года.



Совет по правам человека при президенте обратился в Следственный комитет и прокуратуру в связи с информацией о пытках в ярославской колонии. 23 июля глава СПЧ побывает в этой колонии.