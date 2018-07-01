Прокуратура Москвы начала проверку туроператора «Натали Турс»

16:33 | 20.07.2018

Прокуратура Москвы проводит проверку российского туроператора «Натали Турс» после обращений граждан, сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает РБК.



«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с обращениями граждан прокуратура города Москвы проводит проверку в отношении туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — сказала она.



4 июля туроператор объявил, что все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года аннулированы. Позже компания «Натали Турс» предложила клиентам, чьи туры были аннулированы, не подавать на компенсацию, а принять гарантийное обязательство по туристическим услугам.