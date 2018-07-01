Учёные рассказали, кому принадлежат мумии из чёрного саркофага

16:27 | 20.07.2018

Обнаруженные в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии принадлежат, скорее всего, погибшим в древнем сражении воинам, сообщил глава Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири. К такому предварительному выводу ученые пришли, изучив сохранившиеся черепа, имеющие характерные повреждения холодным оружием, передает РИА «Новости».



В СМИ ранее появились сообщения, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не известно. Однако исследователи эту теорию пока не подтверждают, так как на гранитном саркофаге нет никаких надписей.