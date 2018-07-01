На озере в штате Миссури опрокинулось судно с туристами, погибло 11 человек

16:22 | 20.07.2018

Число жертв крушения лодки на озере Тейбл-Рок в штате Миссури выросло до 11, сообщает BNO News. Туристический автобус-амфибия опрокинулся во время сильного шторма, а затем затонул. 7 человек были госпитализированы, водолазы ищут пропавших без вести. Всего на борту был 31 человек.