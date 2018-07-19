Россия и мир
13:04 | 20.07.2018
Подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения
24-летнего Дедрика Ульямса, 22-летнего Майкла Боутрайта, 20-летнего Трейвона Ньюсома и 22-летнего Роберта Аллена подозревают в убийстве первой степени, а также в вооруженном ограблении. По версии следствия, Боутрайт и Ньюсом вступили в конфликт с жертвой, после чего завязалась перестрелка. Уильямс и Боутрайт были арестованы вскоре после произошедшего. Аллен и Ньюсом в настоящее время находятся в розыске.
Как напоминает РБК, 20-летнего XXXTentacion застрелили 19 июля в Майами на выходе из собственного мотосалона, когда он успел сесть в машину. Расстреляв музыканта, злоумышленники скрылись с места преступления, забрав сумку Louis Vuitton из автомобиля.
© «Вечерние Ведомости»
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