Подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения

13:04 | 20.07.2018

Суд графства Броуард в штате Флорида предъявил обвинения в убийстве рэпера Джасей Дуэйна Онфроя (псевдоним XXXTentacion) четверым подозреваемым, пишет The Hollywood Reporter.



24-летнего Дедрика Ульямса, 22-летнего Майкла Боутрайта, 20-летнего Трейвона Ньюсома и 22-летнего Роберта Аллена подозревают в убийстве первой степени, а также в вооруженном ограблении. По версии следствия, Боутрайт и Ньюсом вступили в конфликт с жертвой, после чего завязалась перестрелка. Уильямс и Боутрайт были арестованы вскоре после произошедшего. Аллен и Ньюсом в настоящее время находятся в розыске.



Как напоминает РБК, 20-летнего XXXTentacion застрелили 19 июля в Майами на выходе из собственного мотосалона, когда он успел сесть в машину. Расстреляв музыканта, злоумышленники скрылись с места преступления, забрав сумку Louis Vuitton из автомобиля.