ЦБ РФ отозвал лицензию у Южного регионального банка

12:57 | 20.07.2018

Банк России проинформировал об отзыве лицензии у Южного регионального банка. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе РФ.