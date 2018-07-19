Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к восьми годам тюрьмы

12:45 | 20.07.2018

Южнокорейский суд принял решение приговорить бывшего президента страны Пак Кын Хе к восьмилетнему заключению в связи с тем, что она растрачивала государственные средства и вмешивалась в партийную деятельность. Об этом сообщает «Ренхап». Отмечается, что она также должна выплатить штраф в размере около $3 млн. По данным агентства, сторона обвинения требовала 15 лет заключения за данные нарушения закона.



Как напоминает РИА «Новости», коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе.