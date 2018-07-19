Во вскрытом в Египте черном саркофаге обнаружили три поврежденные мумии

12:35 | 20.07.2018

Египетские ученые вскрыли черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три поврежденные мумии. Об этом сообщает портал Youm7 со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Визири.



По оценке экспертов, три человека, останки которых были обнаружены в гробнице, возможно, были солдатами во времена фараонов. Как сообщает ВВС со ссылкой на свои источники, череп одного из них имеет трещины, указывающие на травму, полученную от удара стрелы.



Саркофаг имеет почти два метра в высоту и три метра в длину и является самой большой в своем роде гробницей, когда-либо найденной нетронутой в Египте. Он весит 27 тонн и, как полагают, относится к раннему периоду Птолемея, который начался в 323 году до н. э. после смерти Александра Македонского.



Изначально ученые предполагали, что в гробнице могут быть захоронены представители знатной семьи эпохи Птолемеев или римского владычества, а также полководец Александр Македонский, место захоронения которого до сих пор не обнаружено. Однако доктор Мустафа аль-Визири опроверг эту информацию.