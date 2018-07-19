В Стамбуле в ходе антитеррористической операции задержали дочь бывшего чеченского чиновника

12:22 | 20.07.2018

В Стамбуле в ходе антитеррористической операции по подозрению в связях с ИГ (организация запрещена в РФ) задержали дочь экс-главы УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева, передает турецкая газета Daily Sabah. Отмечается, что в числе задержанных также двое сыновей мужа Дудуркаевой — командира запрещенной в России террористической организации Абу Умара Шишани (настоящее имя — Таркан Батирашвили).



Напомним, в ноябре 2013 года Кадыров заявил, что предложил руководителю республиканского управления ФМС Асу Дудуркаеву написать рапорт об увольнении. Причиной такого решения стали жалобы на работу ведомства и то, что его дочь — Седа Дудуркаева — уехала в Сирию и «находится там среди бандитов, проливающих кровь мирных граждан». Дудуркаев пытался вернуть дочь в Россию, но ему это не удалось.