В Латвии рассказали об экономическом уроне от плохих отношений с РФ

12:13 | 20.07.2018

Плохие отношения с Россией, а также антироссийские санкции США и Евросоюза негативно отразились на латвийской экономике. Об этом журналистам заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс, передает iz.ru.



«Несомненно, что «торговые войны» ни к чему хорошему не привели. Конечно, отношения США и Евросоюза с Россией очень повлияли на нашу страну. Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдёт только на пользу», — указал он.