В Казахстане задержали предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена

12:05 | 20.07.2018

В Казахстане задержали одного из подозреваемых в убийстве многократного чемпиона страны по фигурному катанию, бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи Дениса Тена. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление казахского МВД сообщает местный портал Tengrinews.



Задержан уроженец Жамбылской области республики Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал вину. Полиция также установила личность второго подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов, сообщили в МВД Казахстана.



Денис Тен скончался на 26-м году жизни от обильной кровопотери из-за ранения в область бедра. Как напоминает gazeta.ru, днем в четверг, 19 июля, он посетил тренировочное занятие, а вскоре заметил, что неизвестные пытаются скрутить с его машины зеркала заднего вида. Фигурист вступил с ними в стычку, в результате которой один из воров пырнул его ножом в бедро в область крупных кровеносных сосудов. По словам медиков, Тен потерял три литра крови.