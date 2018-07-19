По данным СМИ, Путин предложил Трампу организовать референдум по Донбассу

11:59 | 20.07.2018

Путин на встрече в Хельсинки 16 июля с Трампом предложил провести в Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом президент РФ рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.



Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.



Как отмечает ТК «Дождь», Трамп в четверг назвал переговоры с Путиным «великим успехом». Он сообщил, что Украина была одной из тем, которые обсуждали в ходе встречи.