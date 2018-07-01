Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на миллион рублей

17:34 | 19.07.2018

Болельщики, которые в дни футбольного чемпионата мира воспользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей, заявил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев. По его словам, болельщики вынесли из поездов в качестве «сувениров» одеяла, подстаканники и другие вещи. Бурцев добавил, что потом по телевизору видел, как некоторые фанаты делали из простыней плакаты.



Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами — организаторами матчей ЧМ-2018. Для бесплатного проезда болельщикам было необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), а также зарегистрироваться на сайте tickets.transport2018.com, напоминает «Интерфакс».