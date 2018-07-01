Япония намерена отказаться от иранской нефти из-за санкций США

17:28 | 19.07.2018

Япония планирует прекратить закупки нефти из Ирана из-за санкций, введённых США против Тегерана. Поставки будут прекращены уже к октябрю этого года. В качестве альтернативных источников получения сырья рассматриваются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.



Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран подал жалобу в Международный суд ООН из-за санкций, которые были введены Вашингтоном против страны, отмечает russian.rt.com.