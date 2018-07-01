Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации США с Россией

17:20 | 19.07.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.



«Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьёзную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и отчаянно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным. Мы делаем гораздо больше, чем любая другая страна!» — написал Трамп в Twitter.



Как напоминает iz.ru, первые полноформатные российско-американские переговоры прошли 16 июля в столице Финляндии. Они продлились почти четыре часа. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную пресс-конференцию.