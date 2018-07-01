В Испании автомобиль совершил наезд на группу людей

17:10 | 19.07.2018

Автомобиль совершил наезд на группу людей в Испании, в результате пострадали пять пожилых женщин, сообщила местная экстренная служба в Twitter. «В результате наезда, который произошел вчера вечером в административном центре провинции Хаэн, пострадали пять женщин (в возрасте от 65 до 80 лет)», — говорится в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы.



Автомобиль с места происшествия скрылся. По имеющейся информации, испанским полицейским уже известна личность водителя.