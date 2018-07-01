Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ РФ

17:05 | 19.07.2018

Путин заявил, что размещение баз НАТО у российских границ представляет прямую угрозу для страны, поэтому Москва готова соразмерно ответить на такой шаг, передает НТВ.



«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — заявил Путин, выступая на совещании послов и постпредов РФ в МИД России.



«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях», — заявил Путин.