Суд продлил арест экс-главы кузбасского ГУ МЧС, обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»

16:59 | 19.07.2018

Центральный районный суд Кемерова в четверг по ходатайству следствия продлил до 25 сентября арест начальника отдела надзора областного главка МЧС Григория Терентьева, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».



Ранее в Центральном районном суде прошло заседание, по итогам которого арест экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова был продлён до 25 сентября 2018 года.



Как напоминает РИА «Новости», пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.