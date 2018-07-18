Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что болен раком

16:49 | 19.07.2018

Певец Александр Розенбаум отреагировал на слухи о своем онкологическом заболевании. «Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он в Instagram.



О болезни Александра Розенбаума сказал певец и депутат Иосиф Кобзон в эфире программы «Пусть говорят». Артист, который много лет борется с раком, призывал всех регулярно обследоваться и отметил, что в клинику, где он лечился, приходил и Розенбаум, отмечает life.ru.