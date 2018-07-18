Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста

16:34 | 19.07.2018

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Второе чтение, к которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью, передает РБК.



Законопроект поддержали 328 депутатов, 104 выступили против. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Как отмечает «Ведомости», из только один депутат проголосовал против — это Наталья Поклонская. Это следует из документов с результатами голосования. Ранее Поклонская сообщила, что будет голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста, который, по ее мнению, требует доработки.



Напомним, документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.