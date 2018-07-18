Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации

12:26 | 19.07.2018

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, передает РИА «Новости». В нем, в частности, говорится, что сотрудник по письменному заявлению освобождается от работы на один день для прохождения диспансеризации с сохранением средней заработной платы.



Согласно пояснительной записке, многим работающим гражданам трудно пройти диспансеризацию, потому что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. В итоге часть россиян не может воспользоваться своим правом на обследование.