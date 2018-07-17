Ученые выяснили, что прием пищи перед сном повышает риск возникновения рака

12:17 | 19.07.2018

Испанские ученые из Глобального института здоровья в Барселоне пришли к выводу, что прием пищи перед сном значительно увеличивает риск развития рака молочной и предстательной желез, передает iz.ru.



Учёные проанализировали данные о болезни 1205 женщин с раком молочной железы и 621 мужчин с раком простаты. Также участвовала контрольная группа добровольцев без онкологических заболеваний — их расспросили о режиме сна и питания.



Оказалось, что у тех, кто ложился спать через два часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20 процентов по сравнению с теми, у кого сон начинался сразу после последнего приема пищи. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто ужинал до девяти часов вечера по сравнению с людьми, кто ел после 10 часов вечера, сообщает lenta.ru.



По словам ученых, онкологические заболевания молочной железы и простаты часто связаны с активностью различных гормонов, чьи колебания зависят от суточных ритмов организма. Поэтому поздние приемы пищи — одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов, и впоследствии вызывать рак, отмечает РИА «Новости».