В конгресс США внесли законопроект о санкциях, направленных против «Северного потока-2»

12:02 | 19.07.2018

В конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2». Автор инициативы сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что документ даст членам Североатлантического альянса возможность избежать манипуляций со стороны России, передает «Эхо Москвы».



Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.



Как напоминает РБК, ранее с критикой в адрес «Северного потока-2» выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что из-за поддержки газопровода Германия стала «заложницей» России. Немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ сказала, что страна не зависит от других государств в принятии решений.