Российские бизнесмены попросили Минтруда разрешить увольнения за утрату доверия

11:58 | 19.07.2018

В Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд, заявил «Известиям» глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её введения и в коммерческих компаниях.



Нововведение, как считают в бизнес-сообществе, будет способствовать борьбе с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также посодействует сохранности интеллектуальной собственности.