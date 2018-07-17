Суд в Вашингтоне оставил под арестом обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину

11:38 | 19.07.2018

Суд в Вашингтоне оставил под арестом россиянку Марию Бутину. Её отказались освобождать под залог. Суд согласился с доводами прокуратуры и Минюста США, которые считают, что Бутина может бежать из страны, передает «Эхо Москвы».



Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности, сообщает РИА «Новости».