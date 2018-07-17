Уильям Браудер назвал реакцию Белого дома на предложение России «чудовищной»

11:34 | 19.07.2018

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой, передает РИА «Новости».



«Идея, что Белый дом и Дональд Трамп будут рассматривать передачу этих людей и меня русским, просто ужасающая. Фактически это предательство — выдать патриотичных людей, которые пытались сделать правильные вещи», — заявил Браудер в интервью Fox News.



Ранее Путин предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, обвиненным в хакерских атаках на выборы в США. При этом он подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности.