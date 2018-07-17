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Россия и мир


11:34 | 19.07.2018

Уильям Браудер назвал реакцию Белого дома на предложение России «чудовищной»

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой, передает РИА «Новости».

«Идея, что Белый дом и Дональд Трамп будут рассматривать передачу этих людей и меня русским, просто ужасающая. Фактически это предательство — выдать патриотичных людей, которые пытались сделать правильные вещи», — заявил Браудер в интервью Fox News.

Ранее Путин предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, обвиненным в хакерских атаках на выборы в США. При этом он подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности.

© «Вечерние Ведомости»

 


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