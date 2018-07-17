Власти Греции обвинили МИД России в «постоянном неуважении»

11:18 | 19.07.2018

Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Захаровой, обвинило министерство в «неуважении к третьей стране» и непонимании современного мира, передает РИА «Новости». В ведомстве также подчеркнули, что «постоянное неуважение к Греции должно прекратиться».



Как напоминает РБК, в ходе брифинга 18 июля Захарова заявила, что высылка российских дипломатов стала результатом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули».