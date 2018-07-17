По данным СМИ, полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

11:10 | 19.07.2018

Полиция Великобритании с большой степенью вероятности идентифицировала подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает британская телекомпания itv, а также Press Association со ссылкой на близкий к расследованию источник в своем Twitter.



Отмечается, что установить предполагаемых исполнителей покушения удалось после изучения записей с камер наблюдения. Причем речь идет о съемке прибывших в страну иностранцев незадолго до отравления Скрипалей, передает MK.ru. «Они уверены, что подозреваемые — россияне», — резюмировал знакомый с ходом расследования источник.



Как напоминает iz.ru, Скрипаль и его дочь в начале марта были найдены в бессознательном состоянии в парке в Солсбери. Британская сторона утверждает, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества, и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.