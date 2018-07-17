Трамп заявил, что Путин несет личную ответственность за вмешательство в выборы в США

11:04 | 19.07.2018

Президент США Трамп заявил, что президент РФ Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах, передает «Интерфакс». Отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин несет личную ответственность за вмешательство, Трамп сказал: «Что ж, да, потому что он отвечает за свою страну. Точно так же я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что как лидера государства его точно следует считать ответственным, да».



Дональд Трамп также подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года. «Я говорил это много раз и раньше, и я бы сказал, что это правда», — заявил он.



Трамп также рассказал, что на встрече с Путиным в Хельсинки он четко заявил российскому коллеге, что «мы не можем допустить вмешательства… что мы этого не допустим и что это будет именно так».