РФ выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США

13:02 | 18.07.2018

Россия выбыла из списка самых крупных держателей американских казначейских бумаг. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Соединённых Штатов. В списке 33 страны, среди которых нет России. Это означает, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет меньше $30 млрд.



С апреля по май российские финансовые власти сократили объем вложений втрое, до $14,9 млрд. В марте у РФ было бумаг на $96 млрд, отмечает gazeta.ru. Максимума российские вложения в госдолг США достигали в октябре 2010 года — $176,3 млрд.



Как отмечает РБК, крупнейшими держателями американских гособлигаций по состоянию на май являются Китай ($1183,1 млрд), Япония ($1048,8 млрд), Ирландия ($301 млрд), Бразилия ($299,2 млрд), Великобритания ($265 млрд).