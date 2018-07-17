Министерство юстиции США предъявило новое обвинение россиянке Марии Бутиной

12:58 | 18.07.2018

Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на материалы ведомства. К обвинению в сговоре с целью стать иностранным агентом добавился пункт о реальной работе в качестве иноагента без регистрации. Максимальное наказание по новой статье — десять лет лишения свободы, а по пункту о сговоре — пять лет.



Как отмечает ТК «Дождь», из документов суда следует, что Бутина действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, продвигающую права на владение оружием, с целью продвижения интересов Российской Федерации».